Magazine Robert Downey Jr. retorna como Homem de Ferro em próximo filme da Marvel Tony Stark deve aparecer no filme da Viúva Negra, com lançamento previsto para 2020

O ator Robert Downey Jr.deve voltar aos cinemas na pele do playboy milionário Tony Stark, o Homem de Ferro. Segundo informações do site Deadline, RDJ fará uma participação no filme solo da Viúva Negra, interpretada por Scarlett Johansson, previsto para ser lançado em maio de 2020. O longa será um prequel, ambientado entre os eventos de Capitão América: Guerra...