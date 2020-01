Magazine Ritmos soltos: shows da semana misturam reggae, forró, rock e música eletrônica A semana em Goiânia tem som para todos os gostos

A temporada é boa para quem gosta de diversidade. A semana em Goiânia tem som para todos os gostos. Reggae, forró, rock e música eletrônica fazem parte do cardápio de opções. Um dos destaques é a apresentação do cantor brasiliense Wagner Gamma & Trio Reggae Music, no Mandala Cervejaria. Já o Catirixi Duo faz show no Shiva alt-bar. O forrozeiro Rodrigo Araújo (...