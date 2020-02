Magazine Ritmo da favela Banda A Travestis aponta caminhos para o pagode baiano

Quando a cantora Tertuliana Lustosa nasceu, há 23 anos, o grupo É o Tchan vivia seu auge. A banda colecionava discos de platina e diamante com o que se convencionara chamar, especialmente no eixo Rio-São Paulo, de axé music. Mas, na Bahia, todo mundo sabia que aquela música era pagode baiano, pagodão ou simplesmente pagode – o estilo derivado do samba junino ...