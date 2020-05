Os anos 1980 só estavam começando quando Rita Lee botou no mundo Lança Perfume, um de seus discos mais célebres. Quatro décadas depois e o trabalhado ainda ecoa nos fones de ouvido de diversas gerações que acompanham o trabalho da eterna rainha do rock brasileiro. Em comemoração, a cantora faz uma live especial nesta quinta-feira (7), a partir das 19h30, em sua conta no Instagram (@litaree_real).

Com convidados especiais, como os jornalistas Pedro Bial e Ronnie Von, a atriz Mel Lisboa, que interpretou Rita Lee nos palcos de teatro, e Rita Cadillac, a cantora adiantou nas redes sociais que não será uma apresentação musical, mas que discorrerá sobre a criação de Lança Perfume. Os bate-papos serão mediados pelo jornalista Guilherme Samora, amigo da artista.

Para chegar até o disco, a multi-instrumentista já havia passado por diferentes fases na carreira ao lado dos Mutantes e do grupo Tutti Frutti. Como carreira solo, antes de Lança Perfume, Rita Lee tinha lançado grandes álbuns ao longo dos anos 1970, como Entradas e Bandeiras (1976), Babilônia (1978) e o clássico Rita Lee (1979) – este eternizado em canções como Chega Mais, Mania de Você e Doce Vampiro.

Lança Perfume foi o trabalho responsável por apresentar Rita Lee ao mercado fonográfico internacional, com singles lançados na Europa e América do Norte. Com oito canções, entre elas Baila Comigo, Bem-Me-Quer, Caso Sério e Nem Luxo Nem Lixo, o álbum conta com a parceria do instrumentista e marido Roberto de Carvalho, que já havia trabalhado em seu disco antecessor.

Maturidade, amor, autobiografia e relações interpessoais são temas trabalhados por Rita Lee de maneira leve e descontraída, evidenciados por batidas de teclados em um pop mais adulto. Era o início de uma nova década, incorporada por diferentes tecnologias para gravação de músicas. O disco foi produzido por Guto Graça Mello, o mesmo que assina grandes trabalhos em trilhas sonoras de filmes e novelas, como Pecado Capital (1975) e Saramandaia (1976). Lança Perfume foi lançado pela Som Livre no formato LP.

Em sua biografia, publicada pela Globo Livros, Rita Lee conta que o disco foi a consagração total de sua parceria com o marido Roberto de Carvalho. Também aponta que o trabalho foi fundamental para as transformações musicais em sua bagagem enquanto artista. “Éramos crème de la crème para voyeurs auditivos, com sugestivos versos, como: me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato, me deixa de quatro no ato, me enche de amor”, conta ela na obra.

Com sintetizadores, arranjo de metais e piano assinados pelo músico Lincoln Olivetti, o álbum tem flauta, castanholas, assovio, tabla síria e minimoog tocados todos pela própria Rita Lee. “Expandi meus horizontes musicais com as ricas harmonias e melodias trazidas por Rob, e meu rockinho radical virou rockarnaval, virou tango, virou bossa, virou pop, virou bolero, virou metal, virou tudo ao mesmo tempo. Nada mais mutante do que desfilar por quaisquer avenidas musicais”, revela.

Ainda no período da ditadura militar que assolava o País desde 1964, a música João Ninguém é uma crítica ao então general João Figueiredo, presidente na época. Na canção, Rita Lee esbraveja: “João Ninguém não perde um vintém; nouveau riche quatrocentão; sem talento pra ser feliz; milionário por vocação”. “O general Figueiredo, ditador do prendo e arrebento, foi o muso inspirador do meu ego para escrever a letra da música, um cara pé de chinelo que saiu do estábulo e virou rei, mas o cheiro de estábulo nunca saiu dele; aliás, uma carapuça que cabe perfeitamente em nossos políticos de hoje”, reitera Rita Lee na biografia.

Capa

Para a capa de Lança Perfume, Rita Lee usou um vestido da renomada estilista americana Norma Kamali feita especialmente para o trabalho. A última apresentação do show do disco foi no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, com bilheteria esgotada. “Tem coisas que a gente não esquece, como o frasco de perfume que atiraram e me atingiu em cheio na cara. Achei ‘atitude roquenrou’ seguir com a bochecha sangrando. A gente não parava show por uma coisinha à toa”, rememora.