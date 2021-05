Magazine Rita Lee é diagnosticada com tumor no pulmão esquerdo Cantora descobriu doença durante exame de check-up

A cantora Rita Lee, 73, foi diagnosticada nesta quinta-feira (20) com um tumor primário no pulmão esquerdo durante exame de check-up no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi publicada no instagram da cantora. O comunicado divulgado na rede social diz que a cantora é acompanhada pelos médicos, está em casa e seguirá aos tratamentos de imu...