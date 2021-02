Magazine Rita Guedes fala sobre disputa política em “Arcanjo Renegado” em entrevista Série ganha contornos ainda mais acentuados no tema jogo de poder

Com a reeleição de Custódio (Bruno Padilha) como governador do Rio de Janeiro, Manuela Berenguer (Rita Guedes) se vê ameaçada no quarto episódio de Arcanjo Renegado, que excepcionalmente nesta semana será exibido nesta quarta-feira, após o Big Brother Brasil 21. A deputada não esconde que tem planos ambiciosos para a sua carreira. Mas, para isso, ela precisa garantir a ...