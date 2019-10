Magazine Rir ou chorar de tudo pode ser transtorno emocional Retratada no filme Coringa, labilidade emocional é o distúrbio que faz pessoas rirem ou chorarem sem controle durante qualquer situação, seja de alegria ou tristeza

Ele ri de tudo, mas a gargalhada muitas vezes é de desespero. Assim como o Coringa, no papel interpretado pelo ator Joaquin Phoenix, diversas pessoas sofrem de labilidade emocional ou transtorno da expressão emocional involuntária. Apesar de pouco conhecido, o problema é caracterizado pela incapacidade de controlar o riso e o choro. No caso do arquirrival do Ba...