Magazine Riq Vasconcelos apresenta músicas de álbum instrumental

O músico Riq Vasconcelos (foto) lança seu disco mais recente, Influências, nesta terça-feira, às 19 horas, no palco Fujisom, em Goiânia. Natural de Belém (PA), hoje com 44 anos, o artista teve seu primeiro contato com a música aos 15, com um violão. Aos 16, teve seu primeiro contato com o contrabaixo elétrico e com a música gospel. Depois passou a escutar outros esti...