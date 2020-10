Magazine Riot Games divulga equipes selecionadas para o CBLoL 2021 Entre os pré-requisitos para participar, as equipes tinham que apresentar planos de desenvolvimento esportivo, comercial, de gestão e de sustentabilidade financeira

Nesta sexta-feira (2), a Riot Games divulgou a lista das equipes selecionadas para participar do CBLoL (Campeonato Brasileiro de League of Legends) em 2021. As rodadas acontecem aos sábados e domingos no estúdio da produtora, em São Paulo, com transmissão ao vivo no YouTube, no Twitch e no SporTV. As finais já foram disputadas em diversas capitais brasileiras e tiveram p...