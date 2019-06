Magazine Rio Araguaia é inspiração de artistas goianos Amaury Menezes e Antônio Poteiro retrataram o rio em suas obras

Pescadores, canoas, o pôr do sol, montanhas, os ipês amarelos e roxos, os pássaros, os peixes. Por muitos anos, essas e tantas outras belezas do Rio Araguaia foram retratadas nas telas do artista plástico Amaury Menezes, de 88 anos, pintor goiano reconhecido por obras com paisagens urbanas e personagens do cotidiano. Nada passa despercebido ao seu olhar clínico...