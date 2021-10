Magazine Rins merecem cuidados para evitar problemas graves Veja quais são os principais problemas que afetam o órgão, responsável por filtrar o sangue e eliminar substâncias nocivas ao organismo, e saiba como evitá-los

A garrafinha ou o copo com água estão sempre por perto. Após sofrer com infecção urinária recorrente e com histórico de problemas renais na família, a servidora pública federal Cássia Oliveira Santos, de 46 anos, passou a dar mais atenção à saúde dos rins. “Devido à predisposição genética e às infecções que me levaram ao pronto socorro com dor, passei a ter mais cu...