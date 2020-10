Magazine Rinoplastia: o resultado perfeito “Os pacientes que já estão um pouco mais por dentro do assunto entendem que a rinoplastia sempre precisa de um olhar funcional. Isso é fundamental: a funcionalidade deve estar junto com a estética”, explica o otorrinolaringologista Ricardo Ferri

A rinoplastia era o sonho antigo de Janaína Coelho Barbosa, de 25 anos. Há pouco mais de três meses, ela passou pelo procedimento e se diz encantada com o resultado. “Está muito bonito, era realmente meu sonho. Ficou melhor do que eu imaginava”, revela. Apesar do pouco tempo desde a cirurgia, ela já observa que está bem desinchado e com o formato esperado como resultad...