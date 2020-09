Magazine Rinite ou Covid-19? A médica alergista Renata Parrode Bittar ensina a diferenciar:

n “A rinite é uma doença crônica. Portanto, as pessoas que já apresentam esse histórico relatam sintomas em períodos específicos do ano, como nos meses secos e frios. Ela costuma ser desencadeada por estímulos alérgicos como poeira doméstica e contato com animais, além de ser um quadro limitado a sintomas localizados e não associados a queixas de dor no corpo, cansaço, f...