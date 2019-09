Magazine Ricky Martin e marido aguardam o quarto filho O anúncio foi feito durante jantar solene da ONG Human Rights, neste sábado

Ricky Martin será pai pela quarta vez. O cantor anunciou a novidade durante um jantar do prêmio da ONG Human Rights neste sábado, 28. "Estamos grávidos. Estamos esperando um bebê! Jwan, eu amo você. Meus lindos gêmeos Valetino e Matteo, eu os amo com todo o meu coração. Você é minha força, você me inspira todos os dias para fazer o que estou fazendo ", dis...