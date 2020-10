Magazine Ricarjones colore Centro de Goiânia em trabalhos que mixam fotografias, colagens, lambes e grafismos Policial civil, durante as tardes em que o bairro é menos cheio, o artista sai caminhando pelas ruas e avenidas para colar trabalhos visuais que flertam com diversas linguagens da arte urbana

Se fechar os olhos agora, o artista visual Ricarjones, 42, ainda consegue sentir o cheio das piscinas do Jóquei Clube e as cores dos grafites que estampavam o muro do local. Foi no Centro de Goiânia que o mineiro de Uberlândia viveu parte de sua infância, indo de uma ponta a outra no meio do comércio desordenado das calçadas e dos arranha-céus deteriorados pel...