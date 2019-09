Magazine Reynaldo Gianecchini revela que já teve "romances com homens" Ao ser questionado se já teria transado com homens o ator global respondeu: "Já tive, sim, romances com homens e acho que é esse o momento de dizer isso"

"Todo mundo fala da minha sexualidade, né? Me cobram muito, "quando é que você vai sair do armário?" Acho essa expressão cafona, ultrapassada e preconceituosa", disse Reynaldo Gianecchini em entrevista para Ruth de Aquino publicada neste domingo, 29, na revista Ela, do jornal O Globo. Ao ser questionado se já teria transado com homens o ator global respondeu: "Já ti...