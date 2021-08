A Globo coloca no ar a partir desta terça-feira (24) a primeira temporada da aclamada série "Verdades Secretas", vencedora do Emmy em 2016. Escrita por Walcyr Carrasco, a trama aborda o lado obscuro do universo da moda, com prostituição e drogas.

"Esse é um mundo repleto de glamour e, às vezes, a glamorização esconde a realidade, o que realmente é a vida, a dificuldade, a batalha e também aspectos que não são falados. O desafio foi falar a verdade", diz Carrasco.

A trama principal mostra Arlete (Camila Queiroz), uma jovem nascida e criada no interior de São Paulo, tímida e romântica, que chega à capital com o grande sonho de ser modelo. Mas logo ela descobre o submundo escondido dos holofotes.

Diante de dificuldades financeiras, Arlete entra para o time da agência de modelos da ambiciosa Fanny (Marieta Severo). Por lá, recebe o nome de Angel e se envolve com Alex (Rodrigo Lombardi), um dos homens mais poderosos da indústria têxtil.

Fanny, por sua vez, se apaixona pelo ex-modelo Anthony (Reynaldo Gianecchini). De uma família tradicional que perdeu todo seu dinheiro, ele se envolve com ela para continuar vivendo no conforto.

"Anthony é um gigolô que não tem empatia nenhuma, não tem moral nem muita questão com nada. Ele quer se dar bem e usa a sedução para isso", reforça Gianecchini, 48.

E por falar em sedução, o artista conta que explorou a fundo esse universo para a trama.

"Meu processo de preparação consistiu em assistir a filmes com personagens que usavam seu charme. A ideia era pegar o que poderia ser legal nesse universo masculino de sedução", diz.

O grande desafio do trabalho, segundo Gianecchini, foi abandonar uma de suas principais características enquanto pessoa, a empatia, para buscar acessar outro lugar, o do personagem.

"O olhar do Anthony atravessa as pessoas. Então, eu tinha que deixar meu lado mais doce, preocupado e afetuoso que geralmente imprime fácil em mim e buscar uma violência, as questões todas que ele tinha e o tornaram bastante duro", conta.

O ator considera "Verdades Secretas" um dos maiores sucessos de sua carreira. "Eu adorava comentar com as pessoas, e muita gente vinha falar comigo na época, o que é sinal de uma comunicação maravilhosa. A reexibição vai ser ótima, eu sinto isso.".

Quem também está animada com a reprise é Agatha Moreira, 29. Ela interpreta a carente e mimada Giovanna, modelo arrogante que se envolve com Anthony e que despreza quem seja de uma classe social inferior.

"Quando recebi o texto, logo pensei que tinha nas mãos uma personagem que não passaria despercebida", diz Agatha. "Fomos corajosos em trazer para a telinha uma história nada convencional. O clima tenso da narrativa era o oposto do dos bastidores, e nos divertíamos com a repercussão", lembra.

Na história, ela é a filha de Alex e não se dá nada bem com a família. "E isso tudo se transformava em uma revolta contra o mundo. Eu não tenho essa energia em mim. Não mesmo. Não sei se tinha semelhanças com a personagem. Emprestei só o corpo e a voz", diverte-se.

A personagem, ela diz, foi um divisor de águas na própria carreira. Na ocasião, aos 23 anos, Agatha estava no início de sua trajetória na TV e enxergava em Giovanna a oportunidade profissional de viver algo que a desafiasse artisticamente.

"Ela é importantíssima na minha trajetória. Ela virou a chave para que eu pudesse dar vida a personagens mais maduras, me distanciando da minha estreia em 'Malhação'", analisa, em referência ao seu trabalho como Juliana nas temporadas de 2012 e 2013 do folhetim infantojuvenil.

PARTE 2 VEM AÍ

Está programado para meados de outubro o lançamento de "Verdades Secretas 2" no Globoplay. Assim, a chegada da primeira temporada à TV aberta se transforma em um esquenta para a nova leva de episódios.

Diretora da produção, Amora Mautner vem gravando algumas sequências picantes em duas versões: uma mais light, para exibição na Globo, e outra para a plataforma de streaming, com menos cortes para cenas de sexo e drogas.

A nova produção terá 50 capítulos e só deve chegar à TV aberta em 2023. O título também tem grandes chances de ganhar uma terceira temporada.

Agatha Moreira diz que tem curtido as gravações. Segundo ela, Giovanna está mais madura na parte 2 da história de Walcyr Carrasco.

"É muito interessante experimentar esse desafio profissional, reencontrar uma personagem anos depois, que também está modificada com o tempo. Acho que emprestamos e trocamos um pouco dessas vivências para dar vida à Giovanna nesta fase atual", relata a atriz, que mudou o visual para o papel e agora ostenta um loiro platinado e curto.

Gianecchini, no entanto, não estará em "Verdades Secretas 2". Parceira nas principais cenas, Marieta Severo recusou o convite para o regresso e será substituída por Christiane Torloni. Dessa forma, o personagem ficou deslocado na história.

"Eu estava muito curioso para ver como o Anthony iria retornar e fiquei surpreso quando soube que ele não iria estar. Acredito que não teria sentido mesmo, já que a Marieta Severo não estará. Meu personagem estava muito atrelado ao dela", afirma o ator.

"Verdades Secretas 2" será exibida seis anos após a primeira parte. Além de Gianecchini, outra que não volta é Grazi Massafera, que viveu Larissa, uma modelo que era usuária de drogas e cujo papel deu a ela uma indicação ao Emmy. A atriz já tinha planos para 2021.

Quanto às novidades no elenco, chega à trama, além de Torloni, o ator Romulo Estrela, que vai viver um tórrido romance com a mocinha Angel.