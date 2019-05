Magazine Revival Pokémon

Febre da infância e adolescência dos millenials, o universo Pokemón retorna à tela grande agora em live action no longa Pokémon: Detetive Pikachu. Recentemente sob novo sucesso com aplicativo de realidade aumentada (aquele que induzia as pessoas a caminharem pela cidade para capturá-los), os “monstrinhos de bolso” agora recebem acabamento realista ao lado de atores de c...