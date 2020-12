Magazine Retrospectiva: Músicos e bandas de Goiás lançaram trabalhos inéditos em ano de pandemia Janelas para artistas apresentarem novos trabalhos, festivais de música de Goiás, caso do Bananada e Vaca Amarela, tiveram de adaptar suas edições para o formato on-line

No início do ano, quando a pandemia fechou salas de espetáculos, casas de shows e centros culturais, músicos e bandas precisaram remanejar agendas anuais, cancelar shows e adiar lançamentos. Janelas para artistas apresentarem novos trabalhos, festivais de música de Goiás, caso do Bananada e Vaca Amarela, tiveram de adaptar suas edições para o formato on-line. Outro...