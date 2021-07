Com o anúncio das mudanças no decreto que permitiu a reabertura de teatros, cinemas e circos e flexibilização quanto ao número de pessoas em eventos e em bares feito no último dia 14 pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e com o avanço da vacinação na capital, produtores e organizadores de eventos do setor cultural estão se movimentando para a retomada de atividades. Esse retorno, apesar de comemorado pelos envolvidos, está sendo encarado com cautela.

Limite de 50% da capacidade de público e cumprimento de protocolos sanitários como utilização de máscara, aferição de temperatura e disposição de álcool em gel estão entre as exigências para a que o Circo Khronos, originalmente goiano e considerado o maior circo do Brasil, pudesse voltar a funcionar após 14 meses parado. A plateia pode acompanhar desde a última sexta-feira (13) atrações como acrobacias, show de mágica, palhaços e dinossauros com movimentos reais interagindo com um King Kong de 11 de altura. O circo está no estacionamento do Passeio das Águas Shopping.

Segurança

Quando a pandemia começou, a Galeria Habite estava realizando uma exposição. “Tivemos esse baque inicial com o fechamento. Como espaço cultural, prezamos sempre pelo contato das pessoas com as obras”, comenta Tereza Cristina de Oliveira Rocha, idealizadora e responsável pelo espaço. Assim como outros locais e eventos do cenário, a reinvenção e migração para o virtual foi a saída para o primeiro momento.

“Foi quando a gente trouxe a proposta de galeria virtual nas nossas redes sociais. E foi um projeto que nos surpreendeu muito, porque até então era um mundo muito pouco explorado pelas galerias”.

O formato trouxe novas perspectivas para o trabalho com arte que desenvolvem no espaço junto à população. “A gente entende que esse é um momento mais tranquilo e seguro em relação à pandemia para reabrir com presença do público. Não quisemos abrir antes, porque achávamos incoerente esse ser um espaço que gerasse aglomeração”, explica. “Mas também vamos continuar nosso trabalho virtual, implantando um site com informações sobre os artistas e vendas das obras, e sobre a cultura da nossa cidade em geral”, adianta.

O site está sendo lançado nesta terça-feira (27), ao mesmo tempo em que a Galeria Habite reabre as portas para receber o público de forma presencial com uma exposição coletiva. Participam dez artistas goianos apresentando cem obras no total, entre eles o artista plástico Diogo Rustoff, conhecido na cena goiana pelas interferências nas paisagens da cidade. Também integram a mostra os artistas Rafael Vaz, Sabbah, Âmbar Pictórica, Deneri, Fer Cândido, Geferson Goetton, Kat Costa e Pedro Campos.

Uma das propostas do espaço é sempre convidar nomes consolidados ao lado de novos artistas goianos, funcionando como uma vitrine para incentivar o trabalho com as linguagens artísticas. “É algo que a gente pretende nunca deixar para trás. Se esses jovens artistas não tiverem espaço para começar, a carreira deles terminam ali, no primeiro passo”, comenta. Com a ampliação da produção virtual da galeria, a pretensão é que esses trabalhos alcancem um público também de fora de Goiânia.



Fotografia

No dia 16 de julho, mesma semana em que as flexibilizações do decreto foram anunciadas, a Esplanada Juscelino Kubitscheck, que fica no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), reabriu as portas para a população. O local estava fechado desde o dia 17 de fevereiro.

Desde o dia 22, quem visita o local também pode conferir a mostra fotográfica “No Olho da Rua”, formada por 15 painéis de fotos que apresentam as percepções das populações em vulnerabilidade social, em situação de rua, e detentas, que estão no sistema prisional de Goiás. Resultado de uma série de oficinas de fotografia ministradas pelo fotógrafo Alexandre Magno, a exposição faz parte do projeto de acolhimento e empregabilidade Mais Um Sem Dor, realizado pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO).



Insegurança

O projeto Sons de Mercado, uma das marcas registradas do Mercado da 74 desde 2014, repercutiu recentemente nas redes sociais a possibilidade de ser retomado em breve. Interrompido por conta da pandemia, logo após o carnaval que reuniu cerca de 80 mil pessoas. “Houve a iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, mas com esse vai decreto, volta decreto, ainda estamos receosos de colocar shows de grande porte lá”, comenta o gerente de ação cultural Fausto Noleto.

“Ali, é tiro e queda. Se começarmos a levar artistas de relevância musical na cidade, a segurança pode ser comprometida em termos sanitários”, diz. Ele explica que há algumas apresentações esporádicas no Mercado, com artistas menores e com contratação feita diretamente pelos proprietários dos estabelecimentos. “Esses não tem a divulgação oficial”, afirma.



ANOTE

Circo Khronos - funcionamento de terça a sexta, às 20h30, sábado e domingo às 16h, 18h e 20h30.

Local: estacionamento do Passeio das Águas Shopping.

Informações: (62) 99306-4073.



Galeria Habite - exposição de reabertura de 27 a 30 de julho, das 14h às 19h.

Local: Rua C-200, nº 333, Jardim América.

Entrada gratuita.

Informações: www.habitegaleria.com



Mostra fotográfica No Olho da Rua - das 8h às 22h.

Local: Esplanada do CCON - Av. Dep. Jamel Cecílio, Km 01.