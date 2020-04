Magazine Resumo de novelas deste sábado, 18 de abril

Novo Mundo Thomas desiste de contar a Anna o que sabe sobre Joaquim. Domitila procura pelos filhos. Pedro revela a Libério que é o autor do artigo contra Avilez. Joaquim pede para se casar com Anna na corte. Cecília e Libério trocam olhares na rua. Pedro afirma a Joaquim que não pode ajudá-lo a resolver o problema com os índios. Ferdinando sonha com Letícia. Bened...