Magazine Resumo de novelas desta terça-feira, 16 de junho

Malhação: Viva a Diferença Lica se enfurece com Edgar, e Tina tenta acalmar a amiga. Bóris se preocupa ao saber que alunos registraram a briga de Edgar e Lica. Incentivada pelos amigos, Lica conta para Marta sobre o ocorrido com Edgar. Ellen e Fio iniciam a campanha de financiamento coletivo para a festa do colégio e pedem que todos os alunos divulguem o site. Tina...