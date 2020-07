Magazine Resumo de novelas desta sexta-feira, 24 de julho

MALHAÇÃO VIVA A DIFERENÇA Roney combina com Keyla e Deco de ir ao hospital conferir o resultado do exame de Tonico. Lica convence Bóris a lutar por uma bolsa de estudos para Ellen em seu colégio. Dóris percebe o entusiasmo de Lica por Bóris e alerta o namorado. K2 descobre sobre o exame de DNA de Tonico, exigido por Roney. Nena se desculpa com Anderson e decide con...