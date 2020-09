Malhação: Viva a Diferença

Bóris questiona Edgar sobre a promoção de Malu. Roney pressiona Deco sobre a troca do registro de paternidade de Tonico. MB lidera uma manifestação contra o novo cargo de Malu. Ellen confessa a Fio, Benê e Keyla que teme permanecer no Colégio Grupo sem Bóris. Dóris se preocupa com Ellen. Os alunos afirmam sua decepção com a atitude de Bóris. Felipe discute com Lica, e os dois decidem dar um tempo. Tato volta a trabalhar na lanchonete de Roney e propõe retomar a sociedade com Das Dores. Fio sugere que Valdemar esteja interessado em Das Dores. Ellen sofre uma agressão na nova escola.

Flor do Caribe

Cassiano descobre uma forma de fugir. A notícia da gravidez de Ester se espalha pela vila. Olívia se emociona ao saber que será avó. Cassiano diz a Duque que não vê a hora de se vingar de Alberto. Dom Rafael se enfurece com o interesse de Cristal sobre seus negócios. Alberto diz ao avô que se aproveitará da gravidez de Ester para ficar com ela. Cristal revela a Amparo que desconfia dos negócios do pai. Quirino e Doralice encontram um bebê em um cesto na porta de sua casa. Ester sente que está na hora de seu filho nascer e chama por Veridiana.

Totalmente Demais

Lu despista Pietro e consegue registrar o e-mail de Carolina, provando que foi ela quem enviou as fotos de Eliza com Rafael para Lorena. Jonatas beija Eliza. Arthur manda Jamaica projetar a foto no telão da festa, e Carolina é desmascarada na frente de todos. Arthur se surpreende ao ver Eliza e Jonatas se beijando. Carolina chega à revista, se depara com Hugo e imagina que será demitida

Fina Estampa

Tereza Cristina paga Íris para manter seu segredo guardado e ataca Álvaro. Crô implora a Celeste que deixe Baltazar voltar para casa. Marilda grava a ameaça de Tereza Cristina. Griselda e Gigante insistem que Quinzé procure Teodora. Patrícia conta a Antenor que está grávida. Começa o desfile para o concurso Sereia do Pedaço. Celeste tem uma conversa definitiva com Baltazar. Celina tenta manipular Beatriz a não aceitar nenhum acordo com Danielle. Quinzé vai atrás de Teodora no aeroporto. Álvaro anuncia quem é a nova Sereia do Pedaço. Juan Guilherme convida os alunos de Letícia para o casamento. Patrícia conta para Tereza Cristina que está grávida.