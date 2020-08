Malhação: Viva a Diferença

Guto se desculpa com Benê, e a menina insiste em retomar as aulas de piano. Deco e Keyla conseguem chegar a um acordo. Lica se incomoda com a pressão de Felipe, e MB aconselha o amigo. Ellen convida Jota para projetar um robô com ela. Edgar convida Marta e Lica para jantar. K2 se incomoda com o fato de Tato vender salgados na lanchonete de Roney. MB insinua para Felipe que Lica pode estar interessada em Bóris. Guto revela a Benê que, como ela, também se sente diferente dos outros meninos.

Novo Mundo

Dom Pedro exige que Benedita permaneça no solar e Domitila se enfurece. Thomas e Sebastião conspiram contra Dom Pedro. Bonifácio descobre novas pistas contra Sebastião e Thomas. Os pistoleiros rendem Piatã e os guerreiros. Anna enfrenta Thomas, que a prende no quarto secreto. Thomas instrui Licurgo a criar leis a favor dos fazendeiros. Greta mente sobre Ferdinando para Diara. Schultz sugere que Wolfgang converse com Ferdinando sobre Greta. Jacira se preocupa com Piatã. Dom Pedro se enfurece com a discussão entre Domitila e Benedita. Leopoldina e Joaquim comemoram o aniversário de Bonifácio. Domitila perde seu bebê.

Totalmente Demais

O médico comunica a Rosângela que Wesley precisará passar por uma cirurgia. Rosângela responsabiliza Montanha pelo que aconteceu com o filho e pede ao professor que saia do hospital. Eliza não cede às chantagens de Dino. Jojô avisa a Arthur que Eliza foi presa e levada para Campo Claro. Germano vai para Campo Claro, após saber por Zé Pedro que a filha está na cadeia. Dorinha avisa a Carolina da prisão de Eliza. Germano chega à delegacia e revela a Eliza que é seu pai.

Fina Estampa

Tereza Cristina pede socorro a Antenor. Patrícia decide usar seu celular antigo para que Alexandre não possa mais contatá-la. Daniel ouve Álvaro e Íris falando sobre um outro segredo de Tereza Cristina, e conta para Antenor. Tereza Cristina marca um encontro com Pereirinha. Os comparsas de Ferdinand seguem Antenor. Pedro Jorge ouve Danielle e Beatriz conversando sobre Vitória. Antenor é sequestrado, e Daniel alerta Griselda.