Magazine Resumo de novelas

Malhação: Sonhos Nando consegue se soltar do duto do ar-condicionado e ajuda Pedro a encontrar Karina, que acaba deixando cair seu celular na academia. Duca conforta Gael, que sofre por Karina. Como parte do plano do sequestro, Pedro e Karina são trancados no banheiro da fábrica. Wallace e Bárbara confessam que sentem saudades um do outro. Duca e Nat acreditam que alg...