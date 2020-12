Magazine Resumo de novelas

Malhação: Viva a Diferença Marta se surpreende quando Lica afirma que estudará com Samantha. Tina e Ellen disfarçam a tensão para Anderson, que pede para as duas descansarem do hospital. Lica sugere que Ellen dê aula particular em vez de trabalhar na biblioteca, e Bóris suporta a ideia. Edgar questiona Lica sobre Samantha. Keyla defende K2 das piadas de Miguel e ...