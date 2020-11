Magazine Resumo de novelas

Malhação: Viva a Diferença Para não voltar para casa, K1 inventa que precisa terminar um trabalho de escola com Keyla, e a amiga confirma. Noboru sugere que Tato visite a cozinha de seu restaurante. Roney promete ajudar Benê com seu vídeo para a audição musical. Lica e Clara convencem Marta e Luís a confrontar Malu e Edgar. Keyla conversa com K1 sobre Roger e ...