Magazine Resumo de novelas

Malhação: Viva a Diferença Keyla relata os acontecimentos de sua semana para as amigas. Dóris convoca Keyla de volta às aulas. Deco teme ficar com Tonico sozinho, e Tato o provoca. Keyla não consegue ficar na escola e volta para cuidar de Tonico. Keyla diz a Deco que Tato lida melhor com Tonico, e o rapaz se magoa. Keyla conta às amigas seus sonhos com Tato e ...