Magazine Resumo de novelas

Malhação: Viva a Diferença Tina se desespera com a decisão de Mitsuko. Ellen, Anderson e Cristiane se preocupam com o sumiço de Fio. Benê confessa a Juca que não sabe se gostou de seu beijo. Telma avisa a Anderson que Tina será mandada para o Japão, e Ellen aconselha o irmão a lutar pela namorada. Josefina comenta com Dóris sobre a ligação de seu ex-marido. Keyla dec...