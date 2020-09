Magazine Resumo de novelas

Flor do Caribe Amaralina avisa a Duque e Cassiano sobre a presença do avô no Brasil. Ester discute com Dionísio por ele não aceitar que William brinque com seus bisnetos. Taís tenta convencer Ester a esquecer Cassiano. Quirino exige satisfações de Dionísio sobre o modo como ele tratou William. Quirino pede demissão. Chico deixa a família impaciente ao afirmar qu...