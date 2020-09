Magazine Resumo de novelas

Malhação: Viva a Diferença Leide conforta Lica. Os alunos confrontam Edgar sobre as atitudes de Malu e ameaçam deixar o colégio Grupo. K2 afirma que Tato irá se arrepender de ser padrinho de Tonico. Fio lamenta não encontrar Ellen na saída do colégio. Jota, Ellen e Juca pensam em um novo projeto tecnológico. Benê pede ajuda a Juca com a letra de sua música, e Guto sent...