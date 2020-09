Magazine Resumo de novelas

Malhação: Viva a Diferença Keyla convida as amigas para o ritual indígena que vai homenagear Tonico, e comenta sobre a ausência de Lica. Mitsuko exige que Telma fique com Tina, para impedir que a filha fique sozinha em casa. K1 conta para K2 que passou a noite em uma festa na casa de Lica com MB. Deco convida Tato para ser padrinho de Tonico. Benê tenta compor u...