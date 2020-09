Magazine Resumo de novelas

Malhação: Viva a Diferença Bóris se surpreende com a atitude de Edgar, que pede para o ex-orientador deixar a escola imediatamente. Ellen se prepara para seu primeiro dia no Colégio Grupo e é recebida por Lica e Tina. Deco diz a Keyla que deseja encontrar um emprego. Anderson faz seus exames. Malu é hostil com Ellen. Luís e Marta falam sobre a possibilidade de...