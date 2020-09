Magazine Resumo de novelas

Malhação: Viva a Diferença Tato se instala na casa de Roney, com a ajuda de K2. Deco se incomoda com o comportamento de Keyla perto de Tato. Das Dores e Ellen incentivam Anderson a voltar para a escola. Benê lamenta com Josefina e Julinho a saída de Ellen do Cora Coralina. Roney e Valdemar ficam apreensivos com o entrosamento entre Deco, Keyla e Tato. Deco conhece Lou...