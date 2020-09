Magazine Resumo de novelas

Malhação: Viva a Diferença Edgar pede que Bóris reconsidere sua demissão. K1 se irrita com o comportamento de MB. Dóris afirma a Tato que encontrará um adulto para se responsabilizar por ele. Benê organiza uma festa de despedida para Ellen, com a ajuda de Guto e Jota. Tina pede que Anderson faça os exames preventivos com ela. Tato aceita morar com Roney, e Keyla ped...