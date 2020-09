Magazine Resumo de novelas

Malhação: Viva a Diferença Lica se revolta com os boatos contra Bóris. Mitsuko cobra explicações de Edgar. K2 visita Tato. Começa a reunião de Bóris e Ana Maria com Edgar e Marta. Marta se incomoda ao descobrir que Bóris e Lica trocaram mensagens em redes sociais, e Edgar pressiona o orientador. Tato desconfia da demora de Aldo em voltar para casa. Ana Maria co...