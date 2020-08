Magazine Resumo de novelas

Novo Mundo Leopoldina encontra Domitila no Paço. Greta provoca Diara e acerta com Egídio a transferência da cunhada para um convento. Sebastião decide usar Idalina para punir Matias. Cosette se hospeda na taberna e escolhe Elvira como camareira. Patrício conta para Domitila sobre o passeio que Dom Pedro fará com Leopoldina. Greta confessa seus crimes a Wolfgang. P...