Magazine Resumo de novelas

Malhação: Viva a Diferença Anderson não entende a atitude de Tina, que mantém sua decisão de se separar. Benê revela a Samantha que Guto gostaria de cantar com ela, e o menino se irrita com a amiga. Ellen cobra que Nena ajude Anderson. Noboru conforta Tina. Anderson afirma a Ellen que ama Tina. Mitsuko comenta com Tina sobre Akira. Keyla se machuca, e Tato a leva...