Magazine Resumo de novelas

Malhação: Toda Forma de Amar Joaquim afirma que está apaixonado por Aline, e Lígia pede que o marido saia de sua casa. Marco pensa em como contar para Anjinha a decisão de Cléber de ir para a Bahia. Max é agressivo com Osório, e Regina se preocupa com Meg. Joaquim culpa Rita por seu divórcio, e Filipe se espanta com o pai. Carla anuncia a Anjinha sobre a partida...