Magazine Resumo de novelas

Malhação: Toda Forma de Amar Lígia e Rita tentam chegar a um acordo para que a menina possa conviver com Nina. Meg exige que Osório não conte a Regina e Max sobre Guga e Serginho. Milena desabafa com Daniel sobre a situação de César e Karina. Rita desabafa com Serginho seu incômodo com o pedido de Lígia para que não chame a filha de Ana. Filipe sente orgulho das a...