Magazine Resumão Confira o que aconteceu nas três primeiras partes da série La Casa de Papel

Primeira parteO Professor recruta um bando de criminosos para realizar assalto à Casa da Moeda da Espanha e imprimir bilhões de euros. Oito ladrões são identificados com nomes de cidades pelo mundo: Berlim, Denver, Rio, Nairóbi, Moscou, Helsinque, Tóquio e Oslo. Eles recebem diferentes missões para cada etapa do plano e o Professor fica do lado de fora comandan...