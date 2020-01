Magazine Restaurantes de Goiânia, Brasília e SP usam produtos do Cerrado durante festival gastronômico Objetivo do evento é valorizar os produtos do segundo maior bioma brasileiro. Confira onde degustar os preparos criados pelos chefs, confeiteiros, padeiros, bartenders

Os produtos da biodiversidade do Cerrado são as estrelas dos pratos da 1ª edição nacional do Cerrado no Prato, festival gastronômico que acontece entre os dias 17 e 26 de janeiro, em restaurantes de Goiânia, Brasília e São Paulo. Com o objetivo de valorizar os produtos do segundo maior bioma brasileiro, o evento conta com a criatividade de chefs convid...