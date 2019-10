Magazine Restaurante promove almoço especial para crianças carentes, em Goiânia Cerca de 250 crianças assistidas pela LBV fazem parte da ação

Para celebrar a semana do Dia das Crianças, o restaurante Buteko do Peixe, no Jardim Ana Lúcia, em Goiânia, realiza nesta quinta-feira (10), a partir das 11 horas, um almoço especial para 250 crianças carentes. Além do almoço, a ação também promove a distribuição de brinquedos. As crianças que participam do evento nesta quinta fazem parte do programa de assistência Legião...