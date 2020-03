Magazine Restaurante fast food vai doar cerca de R$ 1 milhão para o SUS Objetivo é investir no tratamento do coronavírus no País. Empresa também afirma que tem reforçado as medidas de higiene de funcionários

O Burger King Brasil anunciou, nesta terça-feira (17), que vai doar parte da receita líquida de todo sanduíche vendido para o Sistema Único de Saúde (SUS) até o fim de março. O objetivo é investir no tratamento do coronavírus no País. A empresa também afirma que tem reforçado as medidas de higiene de funcionários, tanto nas lojas quanto nos escritórios. Quanto ao val...