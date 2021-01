Magazine Ressurreição

A instalação Ressurreição já tem data para estrear no cenário nacional: no dia 24, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Composta por 365 manequins de diversos tamanhos, suspensos por cabos de aço, que os fazem flutuar, a instalação começou a ser produzida durante a pandemia e faz uma celebração à vida. Os bonecos também usam capuzes que simbolizam a inseguran...