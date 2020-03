O clima é de incerteza. Nas últimas semanas, percebe-se que o cenário muda em questão de dias – até mesmo de horas. Para o setor cultural, o tiro foi em cheio: eventos foram cancelados ou adiados, salas de cinema e teatro foram fechadas. Shows não podem acontecer, assim como exposições de arte, peças de teatro, apresentações de dança e lançamentos de livros. O tempo para o cenário se manter assim ainda é indeterminado e, por isso, a dimensão do impacto da pandemia do coronavírus para a cultura ainda não é possível de ser calculada. Quem trabalha na área, no entanto, já sente os efeitos da crise de perto.

“Nós somos os primeiros a ser impactados por não termos capacidade de gerar recursos, já que está tudo cancelado”, diz o produtor cultural Fabrício Nobre. Os músicos e produtores da área foram os primeiros a se movimentar para ações on-line desde que o período de isolamento foi recomendado e, posteriormente, decretado. As lives de canais e redes sociais como YouTube, Instagram e Facebook ganharam corpo com apresentações intimistas de artistas e, até, mesmo festivais de música.

O extinto Ministério da Cultura estimava que o setor representa cerca de 4% do PIB anual do País. A força da cultura, principalmente em momentos de crise, é mobilizadora, explica o produtor. Para gerar arrecadações, doações, sensibilizar e conscientizar pessoas, quem toma a frente dos projetos é quem trabalha no setor cultural: “Festivais de música, apresentações de artistas, eventos esportivos. Trabalhamos com movimentação de muita gente. Essas ações é que vão, primeiramente, levantar a autoestima das pessoas, auxiliar a passar informações e opiniões corretas e, também, arrecadar fundos para quem realmente precisa no final”.

Impactos

Dentro da rede de profissionais que estão envolvidos em apresentações musicais, estão os próprios artistas. O músico Xexéu viu, nos últimos 15 dias, toda a sua agenda ser cancelada. “Compromissos com bares e casas em que me apresento regularmente foram desmarcados por mim e pelos donos, em comum acordo. Tive de desmarcar também shows pontuais com empresas, eventos particulares, eventos de órgãos públicos. Tudo foi cancelado”, conta. A princípio, os cancelamentos foram até o mês de maio. “A partir de junho, ainda estão todos abertos, mas temos de ver como vai estar a situação”.

Como está em constante contato com a classe artística, o músico observa que os colegas estão sentindo os impactos em vários níveis. “Músicos, atores, dançarinos, orquestras, artistas de rua. Escritores que deixaram de lançar seus livros, fotógrafos e artistas plásticos que deixaram de fazer exposições. Nós somos profissionais autônomos, informais. Estamos parados”, explica. Para ele, o momento é de conscientização, tanto da classe artística quanto do restante da população, de que eles precisam de apoio.

Pensando nos artistas da cidade que perderam completamente suas fontes de renda por tempo indeterminado e que já se encontram em dificuldades, Xexéu convidou alguns amigos para iniciar a ação Adote a Arte. “Começamos na segunda-feira a divulgação nas redes sociais e na quarta-feira já tinha surtido efeito”. A ação consiste em arrecadar doações de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e de limpeza, que já começaram a ser entregues. O movimento pretende, a princípio, durar 15 dias. As doações podem ser feitas na APCEF/GO, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Todas as doações estão sendo catalogadas para prestação de contas.

Para a cantora Maria Eugênia, uma das soluções imediatas para os músicos é tentar antecipar a captação de recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura para quem já teve seus projetos aprovados. “O jeito é tentar apressar a captação. Inclusive, nem sabemos como vai acontecer a captação nos próximos meses com tudo o que está acontecendo. Mas, quanto mais cedo começarmos, mais rápido teremos uma movimentação”, explica. Ela diz que tem tentado espalhar a ideia entre os colegas de profissão e espera que seja uma forma de despertar o interesse dos produtores e do empresariado. “Nós, artistas, nos mantemos fazendo apresentações, mas também gravando”, diz. “Com prudência e tomando todos os cuidados recomendados, em breve, podemos começar a gravar. Assim, existe a movimentação também dos estúdios, seus técnicos e produtores.”

Organização

Na visão de Maria Eugênia, o momento exige organização e apoio entre a classe. “Eu acho importante tornar essas ideias públicas, tentando atingir o maior número de pessoas possível”, explica. Enquanto espera os resultados, ela continua com o projeto que iniciou há algum tempo de fazer lives no seu Instagram com música, convidados, conversas e, sempre que conseguir, alguma novidade para o público. “Se brincar, estou trabalhando mais agora do que antes”, diz.

A agenda de shows dos artistas foram suspensas pelas próximas semanas por não poder aglomerar pessoas nos espaços. Com isso, as casas noturnas se viram obrigadas a fechar as portas, também por tempo indeterminado. “Temos 25 funcionários registrados, todos em férias coletivas”, conta Rodrigo Carrilho, do Bolshoi Pub. “A programação foi interrompida e não temos ideia de quando voltaremos. Mas, assim que as autoridades derem sinal verde, voltaremos aos poucos”. Quem tinha ingressos comprados antecipadamente para atrações da casa, tem duas opções: entrar em contato e reaver o dinheiro, ou aguardar a remarcação.

“O impacto financeiro e emocional não será apenas sentido por nós. A população estará mais fragilizada financeiramente quando pudermos retornar às atividades e a saída para os restaurantes, festas e outros estabelecimentos também será afetada”, acredita.