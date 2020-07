Magazine Respira, inspira e não pira

Dentre as muitas terapias complementares para quem quer aliviar o estresse, a meditação - em suas mais diversas variações - é uma das mais procuradas. A facilidade em praticar e os efeitos rápidos estão entre os principais benefícios. “Com o aumento da ansiedade e da depressão, as pessoas estão procurando mais tratamentos complementares. E as práticas de meditação mindfulne...