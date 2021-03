Magazine Resistência indígena Documentário A Última Floresta leva a Berlim a luta de xamã para manter tradições ianomâmis

O diretor Luiz Bolognesi capta um mundo que parece em vias de desaparecer por completo no filme Ex-Pajé, de 2018. Nele, assistimos à liderança indígena Perpera sendo porteiro de uma igreja onde parte de seu povo pater suruí se apresenta num coral, em português, para um pastor.É o evento oposto do retratado no novo documentário do cineasta, A Última Floresta, que...