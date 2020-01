Magazine Resenha Surreal tem Cleber & Cauan e convidados em Goiânia Evento acontece no estacionamento do Serra Dourada, no dia 26 de janeiro (domingo)

Os artistas Cleber & Cauan, Max & Luan, Kevin o Chris e Dj Samhara são as atrações da Resenha Surreal, que acontece no dia 26 de janeiro (domingo), a partir das 16h, no estacionamento do Serra Dourada, em Goiânia. A estrutura do evento terá um grande palco e as áreas: Arena Surreal e Backstage Sonho. Os ingressos já podem ser comprados na Flá...